‘Verloren’ David Bowie-album uit 2001 wordt officieel uitgebracht

Op 26 november verschijnt Toy, een ‘nieuw’ album van David Bowie. Het album bestaat voor het grootste deel uit nummers van de periode 1964-71 die Bowie in 2001 opnieuw opnam.

‘Ik kijk er zo naar uit om in een claustrofobische ruimte te zitten met zeven ander energieke mensen en de longen uit mijn lijf te zingen’, schreef David Bowie in 2000 in zijn tourdagboek - al bekt dat in het Engels nog beter: ‘sing till my tits drop off’ -. Dat deed Bowie dan ook in 2001 met producer Mark Plati en bandleden Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer, Emm Gryner, Lisa Germano, Gerry Leonard and Cuong Vu. Bowie wilde een live-gevoel in de studio oproepen en de beste takes op een album verzamelen.

De nieuwe albumcover. Foto: Parlophone Records/ISO Records

Dat werd het album Toy, waarop David Bowie nieuwe nummers afwisselt met heropnames van minder bekende nummers uit de periode van 1964-71. Door strubbelingen met zijn label EMI werd het album tot Bowies grote teleurstelling geschrapt. Sommige opnames verschenen wel als B-kanten bij singles en op verzamelalbums, maar Toy, zoals Bowie het oorspronkelijk voor ogen had, zal pas dit najaar verschenen. Een versie van het album lekte in 2011 wel al een keer op illegale downloadsites.

Wie het album fysiek wil bezitten moet er wel meteen een volledige box-set voor aanschaffen. Toy verschijnt als onderdeel van David Bowie 5: Brilliant adventure (1992-2001), dat ook remasters van Black tie white noise, The Buddha of suburbia, Outside, earthling, hours, het live-album BBC Radio Theatre, London, June 27 2000 en het verzamelalbum Re:Call 5 zal bevatten.

Op 7 januari verschijnt vervolgens Toy:Box, dat ook b-kanten en remixes zal bevatten. Fysiek zal die uit drie cd’s of zes vinylplaten bestaan.