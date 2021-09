Rusland dreigt ermee Youtube te blokkeren als ‘represaille’

Moskou reageert verbolgen op de schorsing van Duitse kanalen van Russia Today, voor de verspreiding van desinformatie over het corona­virus.

De Russische telecomwaakhond dreigde er woensdag mee Youtube af te sluiten. Als de videodochter van internetreus Google er niet mee instemt om de schorsing van de Duitse kanalen van de Russische staatszender Russia Today (RT) op te heffen, kan de toegang tot Youtube beperkt worden in Rusland en Google beboet worden. Berlijn heeft Moskou alvast laten weten dat het geen represailles zal treffen tegen Duitse media.

Het gaat de Russen specifiek om de kanalen RT DE en Der Fehlende Part (‘Het ontbrekende onderdeel’). Die twee kanalen werden dinsdag geschorst omdat ze de interne regels geschonden hebben. Zo verspreidden ze desinformatie over het coronavirus en wilden ze een downloadopschorting omzeilen. Nadat Youtube een week lang de rechten van RT DE ingetrokken had om video’s te posten, probeerden de Russen hetzelfde materiaal via Der Fehlende Part te verspreiden.

Youtube verklaarde aan Deutsche Welle dat het geen inhoud gedoogt die medische informatie tegenspreekt afkomstig van ‘de lokale gezondheidsautoriteiten’ of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

‘Buitenlands agent’

RT, dat niet alleen kanalen heeft in het Engels en Duits, maar ook in het Spaans, Frans en Arabisch, ligt in verschillende landen op ramkoers met de overheden vanwege de manipulatieve informatie die het verspreidt. In Litouwen en Letland wordt RT gebannen en in het VK hebben mediaregulatoren in het verleden gedreigd de uitzendvergunning af te nemen. In de VS moest RT zich laten registreren als ‘buitenlands agent’.

Facebook verklaarde eerder dit jaar dat het honderden accounts verwijderd had die deel uitmaakten van een desinformatiecampagne georkestreerd vanuit Rusland. Het ging daarbij onder meer om ­influencers die de complottheorie verspreidden dat coronavaccins mensen in apen kunnen veranderen.

Een weigering van Youtube om de schorsing van de Duitse kanalen op te heffen, vormt volgens de telecomwaakhond een inbreuk op het Russische recht, en ‘zulke handelingen kunnen worden beschouwd als een schending van de fundamentele mensenrechten en vrijheden en vervolgens het voorwerp uitmaken van een formele waarschuwing’. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een persbericht weten dat het in de beslissing van de videosite ‘een ongeziene daad van informatie-agressie door Youtube’ ziet, aldus een persbericht. Het is voor de Russen ‘evident’ dat de Duitse autoriteiten die beslissing ‘aangemoedigd, en er zelfs op aangedrongen hebben’. Zij zien in de schorsing ‘een informatieoorlog tegen Rusland’ en stellen dat ‘symmetrische represaillemaatregelen tegen Duitse media in Rusland niet alleen gepast lijken, maar ook ­nodig’.

Vanuit Berlijn reageerde regeringswoordvoerder Steffen Seibert alvast dat de Duitse regering ‘niets te zien’ heeft met de beslissing van Youtube. Seibert waarschuwde nog dat wie oproept tot of spreekt over represailles ‘geen respect toont voor de persvrijheid’.