Gemeenteraadslid Den Haag geen verdachte meer in ‘zaak-Rutte’

Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Partij van de Eenheid in de gemeenteraad van Den Haag, is onschuldig. Dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. Uit onderzoek ‘kwam niets naar voren dat de aanvankelijke verdenking ondersteunde’.

De politicus van de Partij voor de Eenheid werd zondag in de Nederlandse administratieve hoofdstad opgepakt omdat hij ‘verdacht gedrag’ vertoonde in de buurt van de ontslagnemende Nederlandse premier Mark Rutte.

Van Doorn werd verdacht van een poging ‘inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden’. Maandag kwam hij na verhoor weer op vrije voeten.

Aftredend premier Mark Rutte krijgt extra beveiliging omdat er plannen zouden zijn om een aanslag op hem te plegen of hem te ontvoeren.

Arnoud Van Doorn was tot december 2011 gemeenteraadslid in Den Haag voor de PVV, de partij van Geert Wilders. Tegenwoordig is Van Doorn moslim en fractievoorzitter van de Partij voor de Eenheid. De standpunten van zijn partij zijn gebaseerd op de islam.