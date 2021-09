Samuel Paty krijgt plein aan Sorbonne

Samuel Paty, de Franse leraar die vorig jaar onthoofd werd omdat hij zijn leerlingen spotprenten van de islamitische profeet Mohammed had laten zien, wordt binnenkort herdacht met een eigen plein in Parijs.

Recht tegenover de oudste en beroemdste universiteit van Frankrijk krijgt de vermoorde leraar ­Samuel Paty een gedenkplaats. Het voorstel van de socialistische burgemeester Anne ­Hidalgo moet nog groen licht krijgen op de gemeenteraad in oktober. Maar volgens Franse media zal dat niet meer zijn dan een formaliteit.

De onthoofding van de 47-jarige ­leraar geschiedenis, die een spotprent van de naakte profeet Mohammed in zijn les had getoond, zette heel het land in rep en roer.

De locatie aan de Sorbonne is een erg symbolische plek. Het plein is nu genoemd naar de Franse wiskundige en politicus Paul Painlevé, en ademt volgens het herdenkingscomité de waarden van Paty. ‘Deze tuin ademt onderwijs, cultuur en tolerantie.’ Op het plein staat onder meer een standbeeld van de filosoof Michel de Montaigne. Studenten raken zijn voet aan voor hun examen, in de hoop dat het hen geluk brengt, schrijft Le Monde.