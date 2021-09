Meer dan 10.000 leerlingen in quarantaine in Vlaanderen

Het terugkeereffect van vakantiegangers op de coronacijfers loopt ten einde, hoopt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Meer dan 10.000 leerlingen zitten momenteel in quarantaine. Opmerkelijk is dat de coronacijfers in het basisonderwijs stijgen, terwijl de trend in het secundair onderwijs dalend is.

10.533 leerlingen en 417 personeelsleden werden in de periode tussen maandag 13 september en zondag 26 september in quarantaine geplaatst. Dat maakt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bekend. Het gaat om 0,88 % van het totaal aantal leerlingen in Vlaanderen en 0,25 procent. Bij 3.835 leerlingen en 372 personeelsleden werd een besmetting vastgesteld.

Ter referentie, tussen 1 en 12 september werden 5.322 leerlingen en 240 personeelsleden in quarantaine geplaatst. Het kabinet wijt de stijgende cijfers aan besmettingen via mensen die terugkeren uit vakantie. De stijging was het hoogst in de derde week van september. ‘We houden vinger aan de pols om te zien of de dalende trend in de vierde week van september zich nu verder zal doorzetten’, zegt Weyts.

Er is ook een verschil in onderwijsniveaus: in het secundair onderwijs is er een dalend onderwijs, terwijl de cijfers in het basisonderwijs verder gestegen zijn. Vermoedelijk is de daling in het secundair te wijten aan de hogere vaccinatiegraad onder tieners. Volgens de meest recente cijfers kreeg al 84% van de 12- tot 17-jarigen in Vlaanderen minstens één prik.