Fabio Jakobsen sprint naar zijn zevende seizoenszege in Eurométropole Tour

Fabio Jakobsen heeft woensdagnamiddag de Eurométropole Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint na een trip van 178 kilometer tussen La Louvière en Doornik. Onze landgenoot Jorid Meeus finishte als tweede, Mads Pedersen als derde. Jakobsen volgt op de erelijst onze landgenoot Piet Allegaert op.

Mads Pedersen had de finale geopend met een stevige demarrage op zo’n 50 kilometer van de streep. Door de versnelling van de Deense ex-wereldkampioen splitste een groep van zo’n dertig renners zich af van het peloton. Daarbij onder meer Vanmarcke, Kwiatkowski, Devenyns, Van der Sande, Vermeersch, Frison, Bouhanni, De Bondt, Meeus, Van Poppel en titelverdediger Allegaert.

In de laatste ronde deed Deceuninck-Quick-Step in dienst van snelle man Fabio Jakobsen er alles aan om het gat met de koplopers te dichten. Dat lukte uiteindelijk op vier kilometer van de streep. Vlak voor de rode vod waagden Kwiatkowski, Florian Vermeersch en Otto Vergaerde zich aan een ultieme uitval, maar de massasprint was onvermijdelijk. Daarin stond alweer geen maat op Fabio Jakobsen, die perfect gepiloteerd werd door Bert Van Lerberghe. Onze landgenoot Jordi Meeus strandde in het wiel van Jakobsen. Mads Pedersen werd derde.

Voor de Nederlander van Deceuninck-Quick-Step is het de zevende zege van het seizoen na twee ritten in de Ronde van Wallonië, drie ritten in de Vuelta en de Gooikse Pijl.

‘Wie had dit een jaar geleden durven denken?’

‘Ik voel dat ik nog altijd de goede benen van de Vuelta heb’, reageerde de Nederlander aan Belga. ‘Ik ben blij dat ik opnieuw kan winnen. Het was een mooie koers om te volgen op televisie. Het was nooit saai, voortdurend actie, ook in het peloton was het plezant. Op het eind reden er 30 jongens weg, daarbij twee renners van onze ploeg, dus op zich was dat niet slecht.’

In de laatste ronde kwam alles weer bij elkaar. ‘En dan was het aan mij om te sprinten. Iedereen deed zijn werk perfect. Ik zat in de sprint eerst achter Mads Pedersen, daarna in het wiel van Danny van Poppel. Ik besloot om aan te zetten op 200 meter. Ik moest nog even de benen stil houden in die sprint en het werd nog wat spannend, langs die nadar op rechts, maar ik kon er door en win de sprint. Geweldig.’

‘Ik de Vuelta liep het lekker en ik voel dat ik nog altijd de goede conditie te pakken heb. Volgende week rijd ik nog Binche en dan zit het seizoen erop en neem ik vakantie. Wie had dit een jaar geleden durven denken? Na mijn val. Ik kan opnieuw koersen, ik doe terug mee, ik amuseer me en ik kan opnieuw winnen. Ik ben enorm dankbaar voor alles wat ik nu nog kan doen.’