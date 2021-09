Agentschap Zorg en Gezondheid verrast: ‘Dachten dat enkel 85-plussers derde prik zouden krijgen’

De vaccinatiecentra reageren misnoegd op de beslissing om alle 65-plussers voor Nieuwjaar een boostershot tegen het coronavirus toe te dienen. ‘We begrijpen hun bekommernissen’, reageert Ria Vandenreyt van het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Maar we konden niet vroeger communiceren.’

Voor Nieuwjaar moeten de meeste 65-plussers hun derde prik hebben gekregen. Dat hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid binnen de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid vastgelegd. Omdat het om een grote groep gaat – Vlaanderen alleen al telt zo’n 1,4 miljoen 65-plussers – moeten verschillende vaccinatiecentra langer openblijven. Nochtans hielden zij rekening met een forse afbouw vanaf 15 oktober. Grote locaties, zoals Flanders Expo in Gent en de Brabanthal in Leuven, hebben bovendien andere evenementen gepland.

Bij de vaccinatiecentra heerst dan ook onvrede over de beslissing, meldt VRT.Nws. Er rijzen vragen of er nog voldoende gemotiveerd personeel kan worden gevonden om in de verlengde periode prikken toe te dienen. Verschillende locaties weten bovendien nog niet of en hoe ze operationeel moeten blijven.

Te laat gecommuniceerd? ‘Dat willen we ontkrachten’

‘We begrijpen de bekommernissen bij de vaccinatiecentra’, reageert Ria Vandenreyt van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). Het AZG bespreekt de modaliteiten voor de vaccinatiecentra vrijdag op de ministerraad. De Vlaamse regering moet dan de budgetten en organisatie goedkeuren.

Met het verwijt dat het AZG te laat gecommuniceerd heeft, is Vandenreyt het echter niet eens. ‘We weten pas sinds zaterdag dat alle 65-plussers een boostershot moeten krijgen. De timings zijn vandaag vastgelegd.’ Het Agentschap staat zelf voor een grotere uitdaging dan verwacht. ‘We hielden er vooraf rekening mee dat alleen de 85-plussers een derde vaccin zouden krijgen. Zo werd het ons ook gecommuniceerd door de experts’, klinkt het.

‘We zouden deze week een plan vastleggen voor de afbouw na 15 oktober. Ondertussen is duidelijk geworden dat we alles in gang moeten zetten voor een verlenging.’ Kon dit dan echt niet voorzien worden? ‘Zonder een beslissing konden we niets afspreken met de vaccinatie­centra. En die beslissing viel zaterdag pas’, reageert het AZG. ‘We kennen de timings nu en kunnen op die manier onze planning met de vaccinatiecentra uittekenen. Er zit voldoende tijd tussen de vaccinaties, waardoor we niet meer overal gelijktijdig op volledige capaciteit moeten draaien.’

De vaccinatie zal plaatsvinden minstens vier maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca-vaccin of na de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin en minstens zes maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin. De derde vaccinatieronde zal, zoals bij de vorige prikken, opnieuw van oud naar jong worden ingepland. Dus eerst komen de 85-plussers aan de beurt.

Webinar

Maandag plant het AZG een webinar voor de vaccinatiecentra en lokale besturen, waarin het kader en de modaliteiten voor de vaccinatie verder toegelicht worden. Doordat de vaccinatie­centra niet meer op volledige capaciteit moeten draaien, kan er voor de grote evenementen­hallen uitgeweken worden naar kleinere locaties. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei aan VRT.Nws dat er gestreefd wordt naar minstens één centrum per eerstelijnszone.