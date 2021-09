Inzamelactie voor ‘Boven de wolken’ haalde al bijna 500.000 euro op

‘Boven de wolken’ heeft bijna de 500.000 euro ingezameld die het nodig heeft om nog een jaar langer te kunnen bestaan. Begin september werd er een crowdfunding opgestart omdat de organisatie in geldnood zat.

477.180 euro: dat staat er woensdagmiddag om kwart voor twee op de teller van de inzamelactie van de vzw Boven de wolken. Die maakt gratis professionele foto’s van niet-levendgeboren baby’s, oftewel sterrenkindjes. Sinds 2016 werden zo de ouders van meer dan 3.400 overleden baby’s geholpen in hun rouwverwerkingsproces.

Begin september startte de organisatie een crowdfundingactie omdat ze door de coronacrisis in geldnood zit. Het doel was om 500.000 euro in te zamelen. Daarmee zou de vzw nog een jaar verder kunnen. En dat doel hebben ze nu dus bijna bereikt.

Eerder deze maand diende CD&V een wetsvoorstel in om giften aan de vzw fiscaal aftrekbaar te maken. Dat is nu nog niet het geval, omdat de werkzaamheden niet binnen de bestaande categorieën vallen van organisaties die in aanmerking komen.