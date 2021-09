Rode Kruis bezorgd om lage bloedvoorraad: ‘Tekort dreigt’

Het Rode Kruis-Vlaanderen doet een dringende oproep aan alle Vlamingen op korte termijn bloed te komen doneren. De bloedvoorraad is veel te laag om de ziekenhuizen te kunnen beleveren van bloedproducten om aan al hun noden te kunnen voldoen.

De organisatie roept Vlamingen op om bloed te komen geven in één van haar donorcentra of tijdens één van de talrijke lokale bloedinzamelingen. De voorraad voor alle bloedgroepen staat laag, maar vooral de bloedgroepen A-positief, A-negatief, O-positief en O-negatief baart zorgen.

Dat ook O-negatief, de ‘universele’ bloedgroep die aan iedereen mag gegeven worden ongeacht de bloedgroep van de ontvanger, op een laag peil staat is alarmerend.

De bloedvoorraad kent elk jaar in de zomermaanden een lager peil maar dit jaar zijn er ook minder nieuwe donoren gestart waardoor een tekort aan bloedproducten dreigt.

Rode Kruis-Vlaanderen zoekt voor 2021 zo’n 50.000 nieuwe donoren en startte daarom in het voorjaar een campagne maar sindsdien hebben nog maar 27.000 nieuwe donoren zich aangemeld. Vaak worden nieuwe donoren op grote events gerecruteerd, maar door de coronacrisis konden die de afgelopen anderhalf jaar niet doorgaan.

Uitgestelde zorg

‘Minder bloeddonaties is één kant van het verhaal maar met de daling van het aantal coronabesmettingen komt de reguliere ziekenhuiszorg ook weer op gang’, klinkt het bij Rode Kruis-Vlaanderen.

‘Operaties en ingrepen die wegens corona waren uitgesteld, worden weer uitgevoerd. De coronamaatregelen veroorzaakten een achterstand in de ziekenhuizen en die moeten worden ingehaald. Dat betekent dat er nu bovengemiddeld meer operaties worden uitgevoerd, met een bijbehorend grote vraag naar bloed van alle bloedgroepen.’

Wie wil doneren dient een afspraak te maken bij een donorcentrum. Dat kan eenvoudig via de website van het Rode Kruis-Vlaanderen of telefonisch via 0800/777 00.