Met ‘No time to die’ zwaait de 53-jarige Daniel Craig af als 007. De Britse acteur gaf sinds ‘Casino royale’ (2006) vorm aan het iconische personage van Ian Fleming. Zes jaar lang moesten Bond-fans wachten op het vervolg van ‘Spectre’, maar sinds woensdagnacht is ‘No time to die’ bij ons in de bioscoop te bekijken. In bovenstaande video blikken we even terug op vijftien jaar Daniel Craig als 007.