Na twee jaar uitstel is No time to die gisteren in première gegaan in de Royal Albert Hall in Londen. Hoe wordt de film onthaald?

De laatste Bond-film van Daniel Craig wordt gemengd onthaald. Onze recensent noemt No time to die een afscheid in mineur voor Daniel Craig. Gevolg: één ster.

Vooral de Angelsaksische media zijn dan weer laaiend enthousiast over ‘hun’ Britse spion. The Guardiangeeft de film maar liefst vijf sterren. Recensent Peter Bradshaw omschrijft No time to die als episch, vreemd en groots, met gedurfde wendingen en ‘schandalig dwaze ouderwetse actie’ en met een Bond die niet bang is om zijn gevoelens te uiten. Regisseur Cary Fukunaga combineert volgens hem pathos, actie, drama, komedie, liefdesverdriet en macabere horror met verve. Met dank aan hoofdrolspelers Daniel Craig en Lea Séydoux.

‘Het is beter dan goed, het is geweldig’, schrijft Kevin Maher van The Times, die ook vijf sterren geeft. ‘Van het begin tot het einde is het charisma van Craig torenhoog, en hij neemt afscheid op een prachtige, warme manier.’

Alex Flood vanNME schrijft in zijn viersterrenrecensie dat het ‘bloedstollende einde weleens het beste einde in de Bond-geschiedenis zou kunnen zijn’.

Te lang

Sommige recensenten vinden de film te lang. ‘Twee uur en 43 minuten, dat is te lang en te volgepropt met ontwikkelingen’, stelt Stephanie Zacharek van Time, die ook over de saaiste slechterik in de franchise spreekt. Maar het einde – ‘dat perfect bij Craigs Bond past’ – maakt voor haar alles goed.

Ook Brian Lowry van CNN vindt dat de film te veel tijd neemt om de finish te bereiken, en te hard probeert om Craig een waardig afscheid als Bond te geven.

Daniel Craig blijft wel lofbetuigingen krijgen voor de manier waarop hij de Britse spion neerzet als een mens van vlees en bloed. Zacharek noemt hem zelfs de beste Bond aller tijden. ‘Craig beheerst de kunst om van Bond een schijnbaar onoverwinnelijke kracht te maken die ook menselijk is met verborgen kwetsbaarheden’, schrijft Owen Gleiberman van Variety.

De Nederlandse krant NRC noemt de film – die drie sterren krijgt – ‘bij vlagen regelrecht saai’. ‘Het begin van No Time To Die is verrukkelijk, maar de nieuwe James Bond-film is ondanks geslaagde actiescènes en spannende vrouwenrollen met 163 minuten echt te lang.’

De Volkskrant is met vier sterren enthousiaster. ‘No time to die belandt moeiteloos in de geschiedenisboeken als een van de opmerkelijkste Bond-films’, titelt de Nederlandse krant. ‘Dat het uiteindelijke resultaat zo plezierig veel kanten op schiet, voelt als fijne bijvangst in een filmreeks waarbij de verwachtingen steevast hooggespannen zijn’, klinkt het.

Renaud Baronian van de Franse krant Le Parisien beleefde plezier aan de film, maar hij was tegelijk teleurgesteld. Ook hij vindt de film te lang en te vlak.

Niet alleen de sterrencast verscheen op de rode loper, ook het Britse koningshuis was van de partij: