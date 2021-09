Podcasts krijgen hun eigen festival

Begin december zet De Standaard samen met de stad Oostende de Vlaamse podcast in de bloemetjes met een groot feest. Voor makers, voor liefhebbers en voor wie nog liefhebber moet worden.

Nee, nee, we gaan het niet nog eens over corona hebben. Alleen heel eventjes: want het recentste onderzoek naar ons digitaal leven, de Digimeter, leerde dat we tijdens de gezondheidscrisis – houd u vast – digitaler zijn gaan leven en dat een van de opmerkelijkste groeiers het nog jonge medium podcast is.

Steeds meer (vooral jonge) mensen ontdekken podcasts. En met ontdekken bedoelen we zowel ‘zelf maken’ als ‘beluisteren’. Het aanbod groeit snel, het aantal luisteraars ook. Tijd dus voor een feestje.

Dat vieren De Standaard en de stad Oostende op vrijdag 3 en zaterdag 4 december in het Kursaal van de badstad. U kunt er bekende binnen- en buitenlandse podcastmakers ontmoeten en zien optreden. In workshops en debatten zullen ze hun ervaringen en inzichten met u delen, en natuurlijk kunt u er ook live opnames bijwonen.

Op vrijdag richt het festival zich vooral op (jonge) podcastmakers met workshops, debatten en heel veel onderlinge contacten.

Zaterdag verwelkomen we daarnaast ook de vele luisteraars, diehardfans of gewoon nieuwsgierigen. Het is ook de dag waarop ’s avonds de eerste Vlaamse podcastprijzen worden uitgereikt.

Het volledige programma wordt bekendgemaakt op 22 oktober, maar dit zijn alvast de eerste namen: Brian Reed (maker van het roemruchte S-Town en senior producer bij het minstens even legendarische This American life) voert de Amerikaanse delegatie aan, Alex Agnew & Andries Beckers blikken een speciale aflevering in van hun populaire podcast Welcome to the AA, en de Nederlandse documentairemaker Annegriet Wietsma blikt terug op haar druk besproken podcast De Deventer mediazaak.

Dalilla Hermans is de host van de eerste editie van het DS Podcastfestival, maar net zo goed zult u er de bekende stemmen en makers van de podcasts van De Standaard kunnen ontmoeten.

Meer info vindt u op www.dspodcastfestival.be. Daar kunt u alvast uw plaatsje reserveren