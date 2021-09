Fumio Kishida wordt nieuwe premier van Japan

Fumio Kishida (64) zal de nieuwe premier van Japan worden nadat hij de voorzittersverkiezing van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) heeft gewonnen.

De oud-minister van Buitenlandse Zaken haalde het in de tweede ronde van vaccinatieminister Taro Kono. Bij een stemming in het parlement op 4 oktober zal Fumio Kishida tot premier worden benoemd. Hij zal dan de honderdste premier van het land worden.

Ook in 2020 deed Kishida een gooi naar het leiderschap van zijn partij, maar toen delfde hij het onderspit tegen huidig premier Yoshihide Suga. Deze keer was Suga, die na een jaar aan het hoofd van het land onpopulair is, geen kandidaat meer.

Kishida was tussen 2012 en 2017 minister van Buitenlandse Zaken onder toenmalige premier Shinzo Abe. Hij staat bekend als een bruggenbouwer met een ietwat saai imago. In 1993 werd hij, net als zijn vader en grootvader voor hem, in Hiroshima verkozen voor het Lagerhuis van het parlement.

Kernenergie

Kishida is een voorvechter van nucleaire ontwapening in de wereld. Dat weerhoudt hem er niet van zijn steun te verlenen aan de heropleving van kernenergie voor civiele doeleinden in Japan, waarvan het gebruik zeer beperkt is sinds de ramp in Fukushima in 2011. Behalve het heropstarten van oude reactoren pleit hij voor de invoering van kleine modulaire reactoren.

Op economisch vlak beloofde de voormalige bankier een nieuw fiscaal stimuleringspakket om het herstel na de schok van de pandemie te bespoedigen en toonde hij zich bereid de sociale ongelijkheid te verminderen. Japan is de op twee na grootste economie ter wereld.

Hij pleit echter nadrukkelijk om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, want volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bereikte de Japanse schuld in 2020 een hoogtepunt van 256 procent van het BBP.

Verkiezingen

Kishida zal bij een stemming op 4 oktober in het door de LDP gedomineerde parlement tot premier worden benoemd. Hij zal zijn partij ook leiden bij de parlementsverkiezingen in november. Omdat de regering de Olympische Spelen heeft laten doorgaan ondanks de coronapandemie, kreeg de populariteit van zijn partij een deuk.