Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames licht gedaald

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames is de afgelopen week opnieuw lichtjes afgenomen, terwijl het aantal sterfgevallen stijgt. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 19 en 25 september werden er dagelijks gemiddeld 1.924 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 7 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. In totaal raakten al ruim 1,2 miljoen Belgen besmet met covid-19.

In diezelfde periode werden er dagelijks 47.700 testen afgenomen, één procent meer dan de week voordien. Van dat aantal afgenomen testen, geeft nog 4,5 procent een positief resultaat. Het reproductiegetal flirt met 0,99 wel opnieuw met de grens van 1. Een R-waarde lager dan 1 betekent dat de pandemie aan kracht afneemt, boven de 1 betekent terreinwinst voor het virus.

Dagelijks overlijden gemiddeld 7 personen aan de gevolgen van het coronavirus, dat is 11 procent meer dan een week geleden. In totaal stierven in ons land sinds de start van de pandemie al ruim 25.600 mensen aan covid-19.

Tussen 22 en 28 september werden dagelijks bijna 54 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting, dat is 6 procent minder dan in de voorbije week. Op dit moment liggen er nog 702 coronapatiënten in het ziekenhuis (+3 procent), van wie er 207 intensieve verzorging nodig hebben (-2 procent).

Intussen heeft ook 74 procent van de totale Belgische bevolking minstens één prik gehad met een coronavaccin, 73 procent van alle Belgen is volledig gevaccineerd.