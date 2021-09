Donald Trump was als Amerikaans president een seksist met driftbuien die vrienden wilde zijn met Poetin, en first lady Melania een bedrogen vrouw uit op wraak. Of toch volgens hun voormalig medewerkster Stephanie Grisham, die een boek over haar tijd in het Witte Huis heeft geschreven.

‘Het eerlijkste en intiemste portret van het Witte Huis onder Trump tot nu toe.’ Zo prijst uitgever HarperCollins I’ll take your questions now: What I saw in the Trump White House van Stephanie Grisham ...