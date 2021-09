Jongeman overleden na steekpartij aan station van Hemiksem, verdachte opgepakt

In de Delvauxstraat in Hemiksem is dinsdagavond een jongeman om het leven gekomen bij een steekpartij. Een verdachte kon kort na de feiten worden opgepakt.

Aan het station van Hemiksem kwam het dinsdagavond tot een schermutseling tussen twee jongemannen. Een van de twee mannen haalde uit met een mes. Het slachtoffer kreeg één of meerdere messteken. Een voorbijganger zou de eerste zorgen hebben toegediend. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.

De verdachte kon kort na de feiten in de buurt worden gearresteerd. De man wordt momenteel verhoord. Volgens omstaanders zou de verdachte in de buurt wonen.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding van de steekpartij was. Mogelijk hadden de twee even voordien ruzie gekregen aan een skatepleintje in de buurt. Dat vertellen omstaanders. Het parket zal wellicht pas woensdag communiceren over de zaak.

Foto: BFM

De wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse. Getuigen uit de buurt worden nu ondervraagd en camerabeelden worden bekeken om een exacte samenvatting van de feiten te kennen.

Het treinverkeer in Hemiksem ligt door het incident stil.