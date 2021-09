Kim Clijsters en Kirsten Flipkens ook in dubbelspel meteen onderuit in Chicago

Na haar nederlaag maandag in de eerste ronde van het enkelspel is dinsdag ook in het dubbelspel de eerste ronde het eindstation gebleken voor Kim Clijsters op het WTA-toernooi van Chicago (hardcourt/565.530 dollar).

Kim Clijsters en dubbelpartner Kirsten Flipkens verloren na één uur en vijf minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2) van het Poolse duo Magdalena Frech/Katarzyna Kawa.

Maandag verloor Clijsters in de eerste ronde van het enkelspel in Chicago in drie sets (6-3, 5-7 en 6-3) van de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA 97), in het dubbelspel de vaste partner van Elise Mertens.

Voor Kim Clijsters was het maandag pas de vierde officiële wedstrijd sinds haar verrassende terugkeer op het circuit in februari 2020. Haar vorige partij dateerde al van meer dan een jaar geleden, 2 september 2020, toen ze op de US Open in de eerste ronde verloor van de Russin Ekaterina Alexandrova. Sinds haar comeback kon de Limburgse ex-nummer 1, goed voor vier grandslams (in het enkel), nog geen enkele overwinning boeken.

Ook Kirsten Flipkens (WTA 135) verloor maandag haar eerste ronde in het enkelspel in Chicago. Zij moest in twee sets (6-4 en 6-2) de duimen leggen voor de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 28).

Elise Mertens begon dinsdag wel goed aan haar toernooi in Chicago. De Belgische nummer één, die als zevende reekshoofd vrij was in de eerste ronde, won in twee sets (6-1 en 6-3) van de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 72).