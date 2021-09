Elise Mertens neemt eerste horde in Chicago

Elise Mertens (WTA 18) heeft zich dinsdag gekwalificeerd voor de derde ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in Chicago (hardcourt/565.530 dollar).

De Belgische nummer één, die als zevende reekshoofd vrij was in de eerste ronde, nam in de tweede ronde na één uur en zes minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-3) de maat van de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 72).

Bij de laatste zestien neemt Mertens het op tegen de winnaar van het duel tussen de Japanse Misaki Doi (WTA 111) en de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 28), het tiende reekshoofd.

Dubbel

Mertens vormt in het dubbel in Chicago het eerste reekshoofd met Hsieh Su-Wei, die maandag in de eerste ronde van het enkelspel nog te sterk was voor de wederoptredende Kim Clijsters. Mertens en Hsieh komen woensdag in de tweede ronde in actie tegen de Zwitserse tandem Viktorija Golubic/Jil Belen Teichmann.