Sans-papiers stappen zondag in Brussel op voor algemene regularisatie

Komende zondag wordt een grote nationale optocht georganiseerd van sans-papiers. De start is om 14 uur aan het Noordstation in Brussel. De deelnemers vragen een uitgebreide regularisatie op basis van nieuwe criteria.

De organisatie kadert in de campagne ‘We are Belgium too’ die in maart door de organisatie ‘Mensen zonder papieren’ werd gelanceerd. De mars kreeg toestemming van de politie, zo laat Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politie Brussel-Elsene, weten.

Gezamenlijke vertrekken zullen georganiseerd worden vanuit de grootste steden van het land. De organisatoren vragen de deelnemers om een mondmasker te dragen omwille van gezondheidsredenen.

In de campagne ‘We are Belgium too’ vraagt de organisatie de regularisatie van mensen die zich op Belgisch grondgebied bevinden op basis van duidelijke en permanente criteria, zoals duurzame contacten, werk en het risico op gevaar bij een terugkeer naar het thuisland. De groep ijvert eveneens voor de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie.

Het traject van de mars loopt vanaf het Noordstation naar het Centraal station, waarbij zowel de Albert II- laan, de Kruidtuinlaan, Pachécolaan als de Keizerinlaan worden doorkruist.