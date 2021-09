Opgeluchte reacties na veroordeling R. Kelly: ‘Ik wil geloven dat zwarte slachtoffers gehoor blijven vinden’

De veroordeling van zanger R. Kelly zorgt voor opluchting bij zijn slachtoffers, voornamelijk zwarte minderjarige meisjes, die wanneer ze de moed hadden om melding te maken, soms tot 25 jaar na het misbruik bestempeld bleven als leugenaars, aandachtshoeren en goudzoekers. Ze hopen dat dit een keerpunt is voor de geloofwaardigheid van zwarte meisjes en vrouwen in zedenzaken.

Maandag heeft een volksjury in New York zanger R. Kelly schuldig bevonden aan negen federale misdrijven, waaronder mensenhandel, seksuele uitbuiting van minderjarigen, ontvoering en omkoping. Hij kijkt aan tegen tientallen jaren gevangenisstraf. Het is de eerste veroordeling na meer dan twee decennia beschuldigingen. De verhalen gaan terug tot het begin van zijn carrière in de jaren negentig, waarbij het in veel gevallen ging om seksueel misbruik van minderjarigen.

‘Leugens’

R. Kelly en zijn advocaten blijven het oude refrein aanhouden. ‘Meneer Kelly verwachtte dit verdict niet, want wie zou dat wel doen op basis van het aangevoerde bewijs?’, reageerde Deveraux Cannick, een advocaat van Kelly. Kelly zelf dankte zijn trouwe fans en supporters en verklaarde verder zijn onschuld te zullen bewijzen op Facebook.

‘Zowat iedereen noemde me een leugenaar en zei dat ik geen bewijs had. Sommigen verdachten me er zelfs van achter geld aan te zitten’, verklaarde Jerhonda Pace na de veroordeling op Instagram. Ze getuigde voor de rechtbank over seksueel misbruik door Kelly in 2009, toen ze zestien was.

Daarmee halen beiden een oud zeer in zedenzaken aan. Wanneer minderjarigen de ernst van het gebeurde beseffen, inzien dat ze het niet verdienden en eindelijk de schaamte doorbreken, is er vaak al veel tijd verstreken. Bewijs tonen naast getuigenissen is moeilijk. Toch is in de rechtbank ook veel beeldmateriaal van het seksueel misbruik getoond. Er zijn ook ‘zwijgcontracten’ bekend.

Dat het niettemin tot 25 jaar heeft geduurd voor R. Kelly veroordeeld werd voor het seksuele misbruik, is niet alleen te danken aan de advocaten en andere helpers in zijn entourage. ‘Ik heb altijd gezegd dat als zijn slachtoffers blond haar en blauwe ogen hadden gehad, het nooit zo lang zou hebben geduurd’, zei Kelly’s ex-vrouw Drea Kelly dinsdag aan de Britse commerciële zender ITV. Verder merkte ze nog op dat een hele cultuur van slachtoffers beschuldigen ervoor heeft gezorgd dat vrouwen niet eerder naar buiten zijn gekomen met het misbruik door de zanger.

Jerhonda Pace is de eerste om dat te beamen. ‘Het is niet makkelijk om ervoor uit te komen dat je bent misbruikt, vooral wanneer je misbruiker rijk of beroemd is. En toch heb ik het gedaan. Dat veroorzaakte een domino-effect, meer en meer mensen legden verklaringen af. Velen hebben het tot nu toe niet gedurfd. Ik ben blij voor hen een spreekbuis te zijn’, stelde ze nog in haar Instagrampost.

Pace is klaar ‘om dit hoofdstuk in haar leven af te sluiten’. Maar voor documentairemaakster Dream Hampton, die in de documentairereeks ‘Surviving R. Kelly’ een tiental vrouwen liet getuigen over het misbruik, is de kous niet af.

“I want to believe that this means Black women survivors will be heard, but I don’t want it to be dependent on a piece of media going viral,” @dreamhampton, executive producer of “Surviving R. Kelly,” says of his conviction. pic.twitter.com/CYLecgQ1C5 — CBS Mornings (@CBSMornings) September 28, 2021

‘Ik wil geloven dat zwarte vrouwen die het slachtoffer werden van misbruik gehoor blijven vinden. Ik wil niet dat dit een uitzondering is, omdat de dader zo beroemd en rijk is dat het verhaal viraal gaat in de media. In de buurt waar ik ben opgegroeid zijn zoveel jonge meisjes in contact gekomen met seksueel geweld, door een onvermogende, onbekende man.’ Volgens Hampton hebben ook zij recht op erkenning en compensatie: ‘Therapie is niet gratis’, zei ze nog in een interview met de Amerikaanse zender CBS.