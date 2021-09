Zestien gewonden bij explosie in Göteborg, kwaad opzet niet uitgesloten

Zestien mensen zijn dinsdag gewond geraakt bij een explosie in een gebouw in het Zweedse Göteborg. Vier van hen raakten zwaargewond. De autoriteiten sluiten kwaad opzet niet uit.

Een ontploffing zorgde dinsdagvoormiddag voor meerdere branden in het gebouw waardoor dat snel gevuld werd door een witte, indringende rook. Pas tegen het begin van de namiddag hadden de hulpdiensten de brand onder controle.

‘Het is duidelijk dat een criminele oorsprong niet uit te sluiten is’, zei minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg tijdens een persconferentie samen met premier Stefan Löfven.

Volgens de regiokrant Göteborgs Posten zou in het gebouw een agent wonen die onlangs getuigde in een rechtszaak tegen stadsbendes. De oorzaak van de explosie is volgens de politie nog niet gekend, maar een natuurlijke oorzaak lijkt zeer onwaarschijnlijk aangezien de wijk niet op een gasnetwerk is aangesloten.

Nog volgens Götenborgs Posten, dat enkele politiebronnen citeert, zou een explosief zijn aangetroffen dat voor een ingangsdeur werd geplaatst. Deze werkwijze werd de afgelopen jaren wel vaker gebruikt als afrekening binnen het maffiamilieu.

Zestien mensen raakten gewond door de explosie en de branden die daarna ontstonden. Ze werden allen naar het universitair ziekenhuis in Göteborg overgebracht. Drie vrouwen en één man zijn er erg aan toe.