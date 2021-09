Cassatie geeft fiat aan wettelijke basis coronamaatregelen

Het Hof van Cassatie, de hoogste rechtbank van het land, zegt dat de omstreden wet civiele veiligheid volstond als basis voor een reeks coronamaatregelen die tijdens de crisis van toepassing waren.

In mei veegde de correctionele rechtbank van Kortrijk een reeks coronaboetes van tafel. Volgens die uitspraken in hoger beroep, volgend op een veroordeling door de politierechtbank, was de wettelijke basis voor de coronamaatregelen onvoldoende.

De Kortrijkse rechtbank herhaalde in een uitgebreid gemotiveerd vonnis de kritiek die grondwetsspecialisten en de federale oppositie al sinds vorig jaar uiten: dat de wettelijke basis voor de coronamaatregelen, de wet civiele veiligheid van 2007, niet volstaat.

Volgens de rechtbank was die wet ongrondwettig en kan de bestrijding van een pandemie niet vallen onder de maatregelen die de wet civiele veiligheid, die is gemaakt voor acute noodsituaties zoals ontploffingen, regelt. De rechtbank meende ook dat het samenscholingsverbod en andere inbreuken te slecht gedefinieerd waren.

Het West-Vlaamse parket tekende cassatieberoep aan tegen de uitspraken. Het Hof van Cassatie, de hoogste rechtbank van het land, oordeelde vandaag dat de wet civiele veiligheid wel degelijk volstond als basis voor het verbod op samenscholingen, het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en het verbod om op bepaalde publieke ruimtes te komen.

Dat meldt de VRT en werd door het Hof van Cassatie bevestigd aan De Standaard. Het arrest is een grote meevaller voor de regering, die er altijd prat op ging dat de wettelijke basis afdoende was. Ook de Raad van State oordeelde eerder al in die zin.

De regering keurde intussen de pandemiewet goed, dat een meer gedegen wettelijke basis moet bieden voor maatregelen tijdens een pandemie. Maar die is nog steeds niet van toepassing.

De enige noot is dat Cassatie slechts uitspraak deed over drie soorten corona-inbreuken. In de komende weken en maanden volgen nog arresten over andere maatregelen. Maar het zou verbazen mocht Cassatie voor die inbreuken tot de omgekeerde conclusie komen.