Coronamaatregelen in Brussel: regering zet puntjes op de i

Na de aankondiging dat de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) op 15 oktober ingaat in het Brussels Gewest, zet het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort in een mededeling de verschillende covid-maatregelen op een rijtje, als ook wat er op 1 oktober verandert.

Door de lage vaccinatiegraad in het Brussels Gewest nam minister-president Vervoort een besluit op 30 augustus waardoor een reeks versoepelingen van de coronamaatregelen, die door het Overlegcomité werden beslist, niet zouden gelden voor het Brussels Gewest en dat tot en met 14 oktober.

Voor de horeca, in cafés en restaurants en voor professionele horeca-activiteiten tijdens private bijeenkomsten bleven een reeks maatregelen van kracht, zoals een afstand tussen de tafels van 1,5 meter; enkel zitplaatsen; hoogstens 8 personen per tafel; naleving van de plaatselijke voorschriften voor terrassen; verplicht dragen van mondmasker bij verplaatsingen binnen; en een geluidsniveau beperkt tot 80db in binnenruimten.

Voor erediensten en plechtigheden blijkt het aantal personen beperkt tot 200 binnen en 400 buiten, met maskerdracht en social distancing en met naleving van eventuele specifieke protocollen. De gemeenten kunnen afwijkingen in het aantal deelnemers toestaan.

Deelstaten

Vanaf 15 oktober worden de beperkende gezondheidsmaatregelen uit het besluit van 30 augustus opgeheven voor de sectoren waar het CST van kracht wordt volgens de regels vastgelegd in de Brusselse ordonnantie die het rechtskader vervolledigt (en nog door de regering definitef goedgekeurd moet worden voor het Brussels Parlement er zich over kan uitspreken) dat voortvloeit uit het akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten over de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Vanaf 1 oktober vervalt het sluitingsuur om 1 uur ‘s nachts voor nachtwinkels, evenementen en horeca. Vanaf dan kunnen ook de discotheken de deuren terug open doen met het CST. Ook de Brusselse evenementsector kan het CST gebruiken voor evenementen met meer dan 50 mensen binnen en 200 aanwezigen buiten.