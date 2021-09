Twee Nederlandse journalisten opgepakt in Turkije

Twee Nederlandse journalisten van RTL-Nieuws Olaf Koens en Pepijn Nagtzaam zijn maandag opgepakt in de Turkse stad Edirne. Daar werkten ze aan een reportage over vluchtelingen, vertelt hun advocaat.

Volgens Turkse autoriteiten waren de Nederlandse journalisten Olaf Koens en Pepijn Nagtzaam aan het filmen in een gebied waar dat niet is toegestaan. Koens en Nagtzaam waren op reportage in Edirne, aan de grens met Bulgarije. Dat is een buurt waar veel routes zijn die gebruikt worden door vluchtelingen.

Hun advocaat, Erselan Aktan, zegt in Turkse media dat hun reportage over de vluchtelingenroutes in Edirne ging, maar dat er ‘geen aanwijzingsborden stonden dat ze niet mochten filmen in het gebied.’

De journalisten werden later op maandag vrijgelaten, maar hun voertuig en opnameapparatuur zou in beslag genomen zijn.

Aktan zei ook dat Olaf Koens een belangrijke journalist en dat zijn aanhouding zijn journalistieke vrijheden in Turkije zal beperken. ‘Ze zullen niet meer comfortabel kunnen werken.’

Volgens RTL Nieuws is hun team goed behandeld geweest. Koens is correspondent voor RTL Nieuws voor het Midden-Oosten, Nagtzaam is producer en cameraman.