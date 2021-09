Hoe de kopie van Merkel de partij van Merkel verslaat

Olaf Scholz van de SPD heeft de beste kaarten om Angela Merkel op te volgen als bondskanselier van Duitsland. Hij heeft de verkiezingen dan ook slim aangepakt. Duitsers houden niet van te veel veranderingen en daarom speelde Scholz dan ook de perfecte kopie van Merkel. Een beetje gooien met euro’s deed de rest.

Maar ook al houden Duitsers dan niet van te veel veranderingen, toch is het zoemwoord in Duitsland nu: verandering, omwenteling – want er moet aan de Duitse boom worden geschud. Waarom? Dat vertelt onze correspondente Corry Hancké.

