Politicus Van Doorn aangehouden op verdenking van voorbereiding moordpoging op Mark Rutte

De Nederlandse politie heeft zondag Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid, aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een moordpoging op demissionair premier Mark Rutte.

De Haagse politicus Arnoud van Doorn werd zondagochtend aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een moordpoging. Volgens het Algemeen Dagblad was het mogelijke doelwit demissionair premier Mark Rutte, maar daarover wil het Openbaar Ministerie niets meer kwijt. Van Doorn werd maandagavond vrijgelaten nadat hij een nacht heeft doorgebracht in de cel.

Gisteren werd ook bekendgemaakt dat Rutte zware beveiliging heeft gekregen wegens bedreigingen. Het ging mogelijk om een geplande aanslag of ontvoering, maar veel details zijn nog onduidelijk. Het waren zijn beveiligers die Van Doorn hebben aangesproken en opgepakt omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen en in de buurt van Rutte was.

Tot het onderzoek is afgerond, blijft Van Doorn verdachte. Hij zou geprobeerd hebben ‘inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden’, schrijven Nederlandse media op basis van anonieme bronnen.

Arnoud Van Doorn was tot december 2011 gemeenteraadslid in Den Haag voor PVV, de partij van Geert Wilders. Tegenwoordig is Van Doorn moslim en fractievoorzitter van de Partij voor de Eenheid. De standpunten van zijn partij zijn gebaseerd op de islam.