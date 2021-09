Een 23-jarige Brit heeft op Tiktok populariteit verworven met filmpjes over zijn woning uit de zestiende eeuw. Freddy Goodall merkte op historische foto’s van het landhuis een verborgen doorgang in de bibliotheek op en hij besloot te onderzoeken wat zich achter de oude muren bevond. De Brit filmde zijn ontdekkingen en verzamelde met zijn videoverslagen inmiddels bijna zeven miljoen likes. Kijk mee in bovenstaande video.