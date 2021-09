Man beschuldigd van moord op lerares Sabina Nessa

Het Britse gerecht heeft dinsdag een man onder voorlopige aanhouding geplaatst op beschuldiging van de moord op Sabina Nessa. De vrouw werd vorige week dood aangetroffen in een park in Londen. De zaak deed het debat over de veiligheid van vrouwen heropleven.

Zondag werd Koci Selamaj, uit het Zuid-Engelse Eastbourne, opgepakt. Maandagavond werd hij beschuldigd van de moord op de jonge vrouw. De 36-jarige man verscheen voor de rechter van Willesden Magistrates in Londen, waar hij de hulp kreeg van een Albanese tolk.

Donderdag moet de man opnieuw voorkomen, dan voor de correctionele rechtbank van Old Bailey. De advocaat van de man, Aidan Harvey, verklaarde dat de man onschuldig zal pleiten.

De 28-jarige leerkracht Sabina Nessa verdween op 17 september toen ze na een avondje uit terugkeerde naar huis, nauwelijks vijf minuutjes verder. Een voorbijganger vond haar lichaam daags nadien in de vooravond, verborgen onder een bladerendek in een park.

Sarah Everard

Vrijdagavond kwamen honderden mensen samen voor een indrukwekkende wake ter ere van Nessa. Ze brachten bloemen, spandoeken en kaartjes van medeleven mee voor de familie van de vrouw.

De moord op Sabina Nessa gebeurde enkele maanden na die op Sarah Everard, de 33-jarige Londense die op straat werd aangevallen en vermoord. Die zaak had heel het Verenigd Koninkrijk in rep en roer gezet en zorgde voor een hevig debat over de veiligheid van vrouwen op publieke plaatsen.