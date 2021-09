Mega-investering in Gentse ArcelorMittal-fabriek doet Vlaamse CO2-uitstoot met bijna 5 procent dalen

ArcelorMittal investeert 1,1 miljard euro in zijn Gentse staalfabriek. Die zal ervoor zorgen dat er jaarlijks tot 3,9 miljoen ton CO2 minder uitgestoten wordt, of zo’n 4 procent van de totale CO2-uitstoot van Vlaanderen.

Eerder dit jaar werd hoogoven B, een van de twee hoogovens die de Gentse staalfabriek uitbaat, vervangen door een zuinige versie op grondstoffen als biokool, houtafval en plastic. Maar het procedé waarbij ertsen op extreem hoge temperaturen worden verwarmd, is per definitie energie-intensief en dus vervuilend.

Omdat het staalconcern zijn CO2-uitstoot in Europa tegen 2035 met 35 procent wil verlagen, wordt de andere Gentse hoogoven, hoogoven A, niet vervangen wanneer die in 2030 uit roulatie wordt gehaald. Er wordt overgeschakeld op een productieproces waarbij DRI-ijzer in twee elektrische ovens wordt verwerkt. Die worden aangedreven met waterstof, die - van zodra commercieel beschikbaar - op een ecologische manier opgewekt zal worden.

Keuze voor Gent niet toevallig

ArcelorMittal wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn maar de technologie en infrastructuur om dat te verwezenlijken, moet vandaag ontwikkeld worden. Het concern rekent onder meer op de Gentse vestiging om onderzoek te doen naar duurzaam staal. ‘De hoogovens zijn 150 jaar in dienst’, herinnert Europees topman Geert Van Poelvoorde. ‘We moeten radicaal voor een andere technologie kiezen.’

De keuze voor Gent komt niet geheel onverwacht. ArcelorMittal schonk in het verleden al veel vertrouwen in de Gentse vestiging en kreeg daarvoor substantiële onderzoeksbudgetten. Ze kan rekenen op de strategische ligging van North-Sea-Port en kan voor haar onderzoeksafdeling samenwerken met de Gentse universiteit.

De voortrekkersrol levert België een stevige reductie op in CO2-emissies. Tegelijk heeft de Gentse site vandaag al meer dan 100 hooggeschoolde vacatures openstaan. Daar komen er de komende jaren nog bij.

Overheidssteun

De internationale directie en de familie Mittal kwamen dinsdag persoonlijk naar het Gentse stadhuis om de intentieverklaring te tekenen. ‘Deze projecten zouden niet mogelijk zijn zonder overheidssteun’, zegt Aditya Mittal, zoon van oprichter Lakshmi Mittal, daarover. ‘We zijn dus erg dankbaar aan de Vlaamse en Belgische regering voor hun steun in de overgang naar emissievrij staal.’ De Vlaamse regering en ArcelorMittal brengen voor de investering 350 miljoen euro samen in de joint venture Finocas.

De Europese Investeringsbank (EIB) kondigde maandag dan weer aan dat de staalgigant kan rekenen op een lening van 280 miljoen euro om onderzoek te doen naar decarbonisatie van de staalsector. Die Europese lening wordt verdeeld over vestigingen in Frankrijk, Spanje, Luxemburg en België.