Drastische ingreep op Turnhoutsebaan: drukke verkeersas wordt fietsstraat met zone 30 en inhaalverbod

Het zal even wennen worden: binnenkort is niet langer de auto, maar wel de fiets koning op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De drukke verkeersader wordt een fietsstraat. Auto’s zullen fietsers dus niet meer mogen inhalen en er komt een zone 30. ‘Dit is nodig voor de verkeersveiligheid’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). De nieuwe regels zullen streng worden gecontroleerd.

Vanaf het kruispunt van de Carnot- met de Kerkstraat in Antwerpen tot en met de Stenenbrug is er geen fietspad op de Turnhoutsebaan. Dat zorgt al jaren voor een gevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers. Maar dat gaat veranderen.

Na overleg met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en andere betrokkenen is beslist om van de Turnhoutsebaan op korte termijn een fietsstraat te maken. Dat betekent dat er een snelheidsregime van dertig kilometer per uur is en dat fietsers niet door automobilisten mogen ingehaald worden. ‘Het verhoogt de verkeersveiligheid en zorgt ervoor dat alle weggebruikers op de Turnhoutsebaan meer ruimte krijgen’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Lydia Peeters: ‘De verkeersveiligheid primeert en daarom heb ik nu versneld een oplossing uitgewerkt. Voor mij is het streven naar nul verkeersslachtoffers een dagelijkse doelstelling.’ Foto: BELGA

Er zal ook streng gehandhaafd worden op de nieuwe regels. ‘Eerst via een mobiele trajectcontrole, daarna via een vaste trajectcontrole. Aan het Laar komt bovendien volgend jaar een oversteekplaats met verkeerslichten.’

‘Streven naar nul slachtoffers’

De Turnhoutsebaan is een gewestweg, maar werd ingedeeld als een lokale weg met gemengd verkeer en een snelheidslimiet van vijftig kilometer per uur. Een analyse van de cijfers toont aan dat de zwakke weggebruiker in de statistieken van de ongevallen behoorlijk oververtegenwoordigd is.

In 2019 gebeurden er 23 letselongevallen met fietsers en voetgangers. Bij de ‘niet-actieve’ weggebruikers, zeg maar gemotoriseerd verkeer, waren dat er zestien. En in 2017 en 2018 viel telkens één dodelijk slachtoffer bij een verkeersongeval.

Een fietser op de Turnhoutsebaan. Omdat er geen fietspad ligt, is de straat erg gevaarlijk voor fietsers. Foto: Sarah Van den Elsken

‘De verkeersveiligheid primeert en daarom heb ik nu versneld een oplossing uitgewerkt. Voor mij is het streven naar nul verkeersslachtoffers een dagelijkse doelstelling. We weten waar de gevaarlijke punten liggen en we moeten ze aanpakken’, vervolgt Peeters.

‘Stap in de goede richting’

Het plan werd voorgelegd aan het districtsbestuur van Borgerhout en het stadsbestuur van Antwerpen. ‘Nu moeten we de nieuwe verkeerssituatie zo snel mogelijk bekendmaken bij de buurtbewoners en invoeren’, zegt de minister. Een precieze datum kan ze nog niet geven, maar als het aan de minister ligt, zal het snel zijn.

De burgervereniging ‘Pak ze aan’, die al langer ijvert voor een veiligere Turnhoutsebaan, reageert tevreden op de beslissing. ‘Dit is alleszins een flinke stap in de goede richting. In afwachting van een deugdelijke heraanleg van de straat is dit een flinke verbetering van de huidige situatie. We hopen nu dat ook het lokale bestuur voluit mee gaat in dit verhaal’, zegt buurtbewoner en initiatiefnemer Kevin Buytaert.