De Australische politie heeft indrukwekkende videobeelden gedeeld van een verkeersincident. Een vrouw was de controle over haar pick-uptruck verloren en raasde met hoge snelheid dwars over acht baanvakken vol verkeer. De Toyota slaagde er evenwel in om op geen enkel ander voertuig te botsen. De twee passagiers, de bestuurster en een jong kind, werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.