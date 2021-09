Machtigste militair van de VS opnieuw onder vuur

De beschuldigingen dat generaal Mark Milley cavalier seul speelde toen hij China waarschuwde voor toenmalig president Donald Trump komen ongelegen, nu de voorzitter van de stafchefs dinsdag en woensdag moet getuigen in het Amerikaanse Congres. Sinds zijn aanstelling lijkt de meest invloedrijke militair van de VS van de ene storm in de andere terecht te komen.