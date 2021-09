Honderd lijnbussen beschadigd door vandalen: busverkeer Limburg ernstig verstoord

In Limburg is het busvervoer van De Lijn dinsdagochtend danig in de war gestuurd, nadat vandalen ventielen van de wielen afgesneden hadden in de stelplaatsen van Hasselt, Winterslag en Beverlo. Daardoor stond een honderdtal bussen letterlijk aan de grond. De Lijn probeert ze zo snel mogelijk weer rijklaar te maken.

‘Het vandalisme is dinsdagochtend ontdekt toen onze eerste chauffeurs in de verschillende stelplaatsen rond 4 uur hun bussen wilden starten en ze vaststelden dat er lekke banden waren’, zegt woordvoerder Karen van der Sype van De Lijn. ‘In de afgelopen nacht moeten vandalen in de drie getroffen stelplaatsen aan het werk geweest zijn om de ventielen bij de banden stuk te snijden. Al snel bleek dat het niet om één bus ging, maar om meerdere bussen in elke stelplaats, alles samen schatten we dat een honderdtal bussen beschadigd zijn. Hoeveel banden er daadwerkelijk stuk zijn, weten we nog niet. Maar dit is een serieuze vandalenstreek die vooral onze reizigers treft.’

Ochtendspits

‘Want uiteraard veroorzaakte dit een enorm probleem in de Limburgse ochtendspits’, zegt van der Sype. ‘We hebben meteen de politie verwittigd en aangifte gedaan. Onze techniekers zijn in allerijl gestart met het verzamelen en vervangen van de stuk gesneden wielventielen, maar dat is een operatie die zeker de hele dag zal aanslepen. Hoe dan ook, van zodra we een bus rijklaar hebben, gaat die de baan op. We hopen dat het busvervoer in de provincie tegen de avondspits weer min of meer genormaliseerd geraakt, maar we zijn er zeker van dat dit probleem zich de hele dag zal laten voelen.’

Intussen is ook een klacht neergelegd bij de politie. ‘De Lijn inventariseert zelf alle schade en maakt ons die dan gebundeld over’, zegt Dorien Baens van LRH-politie.