Maandagavond kreeg het Belgisch Ufo-meldpunt verschillende berichten binnen over een ‘ongewoon lichtverschijnsel’ boven Vlaanderen. Onder andere in de Antwerpse Kempen konden beelden gemaakt worden van een helder, driehoekig licht aan de hemel. Het leverde echter geen bewijs van buitenaards leven op, want er bleek al snel een verklaring voor het fenomeen. Kijk mee in bovenstaande video.