Explosieven gevonden bij huiszoeking na geweld in Antwerpen, broers aangehouden voor terrorisme

Twee broers zijn aangehouden op verdenking van terrorisme. Bij een huiszoeking in de woning van een van de mannen in Roeselare werden explosieven gevonden. De broers takelden eerder hun ‘te Westerse’ zus en schoonbroer toe in Antwerpen.

Het federaal parket bevestigt dinsdagochtend dat de twee mannen opgepakt werden. De eerste broer werd tijdens het weekend van 18 en 19 september al gearresteerd, de tweede kwam zich vrijdag aangeven bij de politie nadat hij een week op de vlucht geweest was. Het was in zijn woning op de Hoogleedsesteenweg in het West-Vlaamse Roeselare dat op zondag 19 september de explosieven gevonden werden. ‘De twee mannen werden voorgeleid bij een onderzoeksrechter in Antwerpen’, bevestigt Eric Van der Sypt van het federaal parket. ‘Ze zijn aangehouden op verdenking van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie en een aantal inbreuken op de wapenwet.’

Zelfgemaakte bom

Over welke explosieven er juist in de woning gevonden werden, wil Van der Sypt niet in detail treden. Volgens onze informatie was er sprake van een zelfgemaakte bom, een type pijpbom. Dat is een metalen buis die gevuld wordt met explosieven en afgesloten wordt met schroefdoppen. Door een van de doppen worden elektrische draadjes naar een ontstekingsmechanisme getrokken. ‘Primitief maar efficiënt’, klinkt het in speurderskringen. De explosieven werden door ontmijningsdienst Dovo meegenomen voor verder onderzoek. De broer bij wie de explosieven gevonden werden zou een ongeloofwaardige uitleg gegeven hebben voor de aanwezigheid van het springtuig in zijn woning.

De twee opgepakte mannen waren bij de politiediensten al bekend als ‘geradicaliseerd’, of ze ook op de zogenaamde Ocad-lijst met potentieel gevaarlijke extremisten stonden is niet duidelijk.

‘Te Westerse zus’

Het verhaal van de broers was op vrijdag 17 september in Antwerpen begonnen, toen de lokale politie werd opgeroepen voor een vermeende home invasion. Ter plaatse bleek dat twee Palestijnse mannen waren binnengevallen bij hun zus en schoonbroer. Het koppel kreeg een rammeling omdat het zich volgens de radicale broers ‘te Westers gedroeg’.

De politiezone Antwerpen zag dat de broers gekend stonden als geradicaliseerd en stuurde gespecialiseerde arrestatie-eenheden op het duo af. Toen die het tweetal wilden arresteren in Roeselare troffen ze er de explosieven aan. Een eerste broer werd door de Antwerpse politie opgepakt, nadien nam de afdeling terrorisme van de federale gerechtelijke politie het onderzoek over. Volgens het federaal parket zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er nog andere verdachten bij de zaak betrokken zouden zijn.