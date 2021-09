Ex-Germinal Beerschotspeler Sezer Öztürk verdacht van dodelijk geval van verkeersagressie

Ex-voetballer Sezer Öztürk (35), in 2005 nog speler van Germinal Beerschot, zou de dader zijn van een extreem geval van verkeersagressie in de Turkse hoofdstad Istanbul. Volgens lokale media schoot hij vanuit zijn wagen één persoon dood en raakten er vier anderen gewond.

Op zondag 19 september zou Sezer Öztürk met een vriend in een buitenwijk ten noorden van Istanbul gereden hebben, toen hij het aan de stok kreeg met een groepje mannen. De ex-voetballer zou daarop vanuit zijn wagen het vuur geopend hebben. Volgens Turkse media zou de 24-jarige Halil Ibrahim Genç daarbij omgekomen zijn, vier anderen raakten gewond.

Öztürk vluchtte weg en is sindsdien spoorloos. De politie is op zoek naar de ex-voetballer, volgens sommige media zou hij ondertussen al in hechtenis genomen zijn.

De 35-jarige Öztürk werd geboren in Duitsland en startte zijn carrière bij Bayer Leverkusen. Die ploeg leende hem tussen juli en december 2005 uit aan het ondertussen opgedoekte Germinal Beerschot. Öztürk speelde er elf wedstrijden. Hij maakte nadien vooral naam bij de Turkse topclubs Fenerbahce, waarmee hij twee keer de beker won, en Besiktas.