Deadline verstreken: ziekenhuizen New York schorsen niet-gevaccineerd personeel

Ziekenhuizen in New York zijn begonnen met het schorsen en zelfs ontslagen van werknemers die nog geen eerste prik tegen covid-19 hebben gekregen. Het zorgpersoneel had daarvoor van de staat tot 27 september de tijd gekregen. Door personeelstekort zullen nu ingrepen uitgesteld moeten worden.

Het departement Gezondheid van de staat New York had alle gezondheidswerkers vorige maand bevolen om ten minste een eerste vaccin tegen het coronavirus te ontvangen. Ziekenhuizen probeerden hun personeel in allerijl te laten vaccineren, maar duizenden werknemers weigerden dat.

Zo zouden zo’n 5.000 van de 43.000 personeelsleden van de elf openbare ziekenhuizen in de staat nog geen vaccin hebben gekregen. Kathy Hochul, gouverneur van New York, verklaarde zaterdag dat 16 procent van alle ziekenhuismedewerkers nog niet volledig gevaccineerd is.

Catholic Health, één van de grootste netwerken van ziekenhuizen in westelijk New York, bevestigde dat sommige werknemers waren geschorst zonder loon. Een klein aantal niet-dringende ingrepen werd uitgesteld. In het Erie County Medical Center in Buffalo werden die ingrepen zelfs opgeschort en worden op de intensieve zorg geen patiënten meer toegelaten van andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis bereidt zich er naar eigen op voor om honderden ongevaccineerde werknemers te ontslagen.

National Guard

Volgens burgemeester Bill de Blasio van New York is er in de ziekenhuizen van de stad nog geen grote impact te zien. De Blasio maakt zich meer zorgen over andere gebieden in de staat, waar de vaccinatiegraad lager ligt. Gouverneur Hochul overweegt de National Guard in te zetten en gezondheidswerkers uit andere staten te laten overkomen om tekorten te vermijden.

Ziekenhuismedewerkers die ontslagen worden omdat ze het coronavaccin weigeren, komen niet in aanmerking voor een werkloosheidsvergoeding, tenzij ze een medisch attest kunnen voorleggen. Een rechtbank in Albany besliste eerder dat gezondheidswerkers ook een uitzondering kunnen krijgen voor religieuze redenen.