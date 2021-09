Zanger R. Kelly veroordeeld voor mensenhandel en seksueel misbruik

Een volksjury in New York heeft zanger R. Kelly schuldig bevonden aan negen federale misdrijven, waaronder mensenhandel, seksuele uitbuiting van minderjarigen, ontvoering en omkoping. Hij kijkt aan tegen tientallen jaren gevangenisstraf.

Het proces ging op 18 augustus van start en duurde ruim vijf weken. De aanklager riep maar liefst 45 getuigen op. Die konden de twaalf juryleden (zeven mannen en vijf vrouwen) overtuigen. Eén van Kelly’s advocaten liet al weten dat hij teleurgesteld was door het verdict en beroep overwoog. Zelf houdt de zanger zijn onschuld vol.

Al meer dan twee decennia wordt de Amerikaanse R&B zanger R. Kelly, volledige naam Robert Sylvester Kelly, beschuldigd van seksueel misbruik. De verhalen gaan terug tot het begin van zijn carrière in de jaren negentig, waarbij het in veel gevallen ging om seksueel misbruik van minderjarigen.

De 54-jarige Kelly, bekend door zijn hits ‘I Believe I Can Fly’ en ‘The World’s Greatest’, zat al twee jaar vast in afwachting van de zaak. Pas in mei wordt de strafmaat uitgesproken. Vermoedelijk blijft hij nog tientallen jaren in de cel.

Kelly werd al eens gearresteerd in 2002, onder meer voor het maken van kinderporno. Hij kwam toen vrij na het betalen van een borgsom van 750.000 dollar. Het duurde zes jaar voor de zaak voor de rechter kwam. Kelly werd vrijgesproken, omdat men niet met zekerheid kon vaststellen dat het meisje op de beelden minderjarig was.