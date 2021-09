Slechts 1 op de 3 Waalse leerlingen kiest voor Nederlands in het eerste middelbaar

Het Nederlands als vak in het middelbaar onderwijs verliest in het zuidelijke landsdeel de strijd met het Engels. Slechts 34 procent van de Waalse leerlingen kiest voor Nederlands, terwijl 64 procent voor Engels kiest en 2 procent voor Duits.

‘De populariteit van het Nederlands was nog nooit zo laag’, tweette RTL-journalist Christophe Deborsu. Tijdens het schooljaar 2009-2010 kozen nog ongeveer evenveel leerlingen voor Nederlands (49 procent) als voor Engels. Nu zit die verhouding helemaal anders. Nog slechts 34 procent van de Waalse leerlingen kiest in het eerste jaar voor Nederlands. 64 procent kiest voor Engels en 2 procent voor Duits, stelt Deborsu.

En 2020-2021, selon les chiffres officiels que je viens d'obtenir, le choix des élèves wallons en première secondaire est le suivant: 64% anglais, 34% néerlandais, 2% allemand. Jamais le néerlandais n'a été si bas.

De directeur van het Waals-Brabantse onderwijsbeleid André Grenier verklaart aan RTL dat hij van ouders vaak hetzelfde hoort: ‘Met Engels geraak je overal. Het is een universeel begrepen taal.’ Daarnaast zou nog een zekere antipathie rond communautaire kwesties meespelen.

Ten slotte haalt Grenier een tekort aan Nederlandstalige leerkrachten aan. ‘We willen graag moedertaalsprekers voor die functie, maar gezien leerkrachten 10 procent meer betaald krijgen in Vlaanderen, hebben we moeite om hen aan te trekken.’

In Vlaanderen behoort het Frans tot de verplichte leerstof. Ook in Brussel zijn zowel Frans als Nederlands verplichte vakken. In Wallonië is dat niet het geval. Daar mogen leerlingen kiezen of ze Nederlands willen leren.

Moet het Nederlands verplicht worden in de Waalse middelbare scholen? De voorzitter van de Franstalige socialisten (PS), Paul Magnette, zei aan RTL ‘zeker niet tegen te zijn’, maar dat ‘het niet met een vingerknip te regelen valt.’