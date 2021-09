Uitbreiding Vlaamse coronapas laat op zich wachten door juridische twijfels

De kogel is nog altijd niet definitief door de kerk voor de uitbreiding van de coronapas. De Vlaamse regering wil juridische klachten vermijden.

Een bredere toepassing van het covid safe ticket (CST), de zogenaamde coronapas, stond eind vorige week al in de steigers (DS 24 september). Zo zou de pas vanaf 1 oktober verplicht worden voor bezoekers van woonzorgcentra en ziekenhuizen. Ook een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel, die kampen met een lagere vaccinatiegraad, zouden de coronapas vrijwillig kunnen invoeren, onder meer in de horeca. Antwerpen bleef buiten schot, op uitdrukkelijk verzoek van de N-VA.

De Vlaamse regering was van plan om afgelopen weekend de knoop definitief door te hakken, maar uiteindelijk stond het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op de rem. ‘Het is een juridisch probleem. Het is niet zo eenvoudig om te zeggen: in de ene Vlaamse gemeente niet en in de andere wel’, zei Jambon maandag in Het journaal op de VRT. Hij wil nu meer tijd nemen om een paar ‘onduidelijkheden’ weg te werken.

‘We willen vermijden dat we de regels straks weer snel moeten intrekken omdat ze aangevochten worden’, klinkt het op het kabinet. Dat zou dan ook bijzonder pijnlijk zijn voor Jambon, zeker nadat hij samen met zijn eigen partijvoorzitter en Antwerps burgmeester Bart De Wever (N-VA) al snoeihard uithaalde naar de ministeriële besluiten van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). ‘Een jurist zou moeten weten dat de letter van de wet telt’, sneerde De Wever toen. ‘Men is er na anderhalf jaar nog nooit in geslaagd om één fatsoenlijk MB af te leveren.’

Ook in Brussel vertraging

Ook in Brussel loopt de uitbreiding van de coronapas intussen vertraging op. Normaal gezien was het de bedoeling om al vanaf 1 oktober de coronapas te verplichten in de horeca. Maar de Brusselse regering wacht nog op de adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State en moet vervolgens ook nog naar het parlement. Brussel wil ook afstemmen met Wallonië, dat de coronapas op een gelijkaardige manier wil invoeren. Toch zouden ten laatste tegen 15 oktober de regels definitief moeten ingaan.