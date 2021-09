Strijdvaardige Kim Clijsters onderuit in Chicago

Kim Clijsters heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Chicago. Ze verloor in drie sets van de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA-97), de dubbelpartner van Elise Mertens.

Clijsters, die met een wildcard kon aantreden op het toernooi, verloor met 6-3, 5-7 en 6-3 na twee uur en twintig minuten. Het was voor de 38-jarige Clijsters de vierde partij sinds haar comeback in februari 2020. De vorige dateert al van meer dan een jaar geleden.

Clijsters, die geen ranking heeft, opende nochtans uitstekend tegen de 35-jarige Hsieh Su-Wei en kwam 3-0 voor. Maar na die veelbelovende start slopen er meer foutjes in haar spel en kwam Hsieh beter in haar ritme. Clijsters kon in de eerste set geen enkel spel meer winnen en keek na 43 minuten tegen 3-6 verlies aan.

In de tweede set leek Hsieh dankzij een snel opslagverlies van Clijsters op haar elan verder te gaan. Maar Clijsters, die knappe winners afwisselde met een rist unforced errors, toonde vechtlust en knokte zich weer in de match. Bij 6-5 verzilverde ze op eigen service haar eerste setpunt: 7-5 na 53 minuten.

De derde en beslissende set verliep opnieuw evenwichtig, met winners en (veel) directe fouten langs beide kanten. Hsieh mocht bij 5-3 serveren voor de match. Een nieuwe afzwaaier van Clijsters bezorgde de Taiwanese de zege. In de tweede ronde neemt Hsieh het op tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 16), het zesde reekshoofd.

Dubbelspel

Kirsten Flipkens (WTA 135) kwam maandag ook in actie, tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 28). ‘Flipper’ verloor met 6-4 en 6-2. Clijsters en Flipkens vormens tevens een duo in het dubbelspel. Ze treffen in de eerste ronde de Poolse tandem Magdalena Frech-Katarzyna Kawa.

Elise Mertens (WTA 18) is als zevende reekshoofd meteen geplaatst voor de tweede ronde. Ze speelt daarin tegen de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 72). Die won maandag met 7-5 en 6-1 van de Française Alizé Cornet (WTA 65). Mertens vormt in het dubbel het eerste reekshoofd met Hsieh. Ze komen pas in de tweede ronde in actie.