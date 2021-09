Facebook pauzeert plannen voor kinderversie van Instagram

Na een reeks onthullingen in The Wall Street Journal zit Facebook in het defensief. De plannen voor een kinderversie van Instagram worden alvast stilgelegd.

‘Wij denken dat wij er goed aan doen om Instagram Kids te bouwen, maar we pauzeren het werk eraan’, schrijft Instagrambaas Adam Mosseri op de blog van zijn organisatie. Instagram, dat deel uitmaakt van Facebook, staat al enkele weken zwaar onder vuur vanwege een dossier dat The Wall Street Journal eerder deze maand publiceerde onder de naam ‘The Facebook Files’.

Op basis van gelekte documenten schreef de krant onder meer over intern onderzoek van Facebook dat zou bewijzen dat Instagramgebruik bijzonder schadelijk is voor het zelfbeeld van jonge meisjes.

Donderdag moet Facebooks hoofd van veiligheid Antigone Davis zich verantwoorden voor de subcommissie Consumentenbescherming van de Amerikaanse Senaat. Ze mag zich verwachten aan gepeperde vragen over de gelekte documenten en over alles wat Facebook weet over de mogelijk schadelijke effecten van het gebruik van zijn producten. Verschillende politici hadden ook aangekondigd dat ze Davis stevig aan de tand zouden voelen over de plannen voor een kinderversie van Instagram.

Klokkenluider

Facebook vindt het dus voorlopig raadzaam die kinderversie even op te bergen. Enkele uren voordien had het hoofd van de researchafdeling van Facebook, Pratiti Raychoudhury, een min of meer gedetailleerde repliek gepost op de onthullingen van The Wall Street Journal. De resultaten van het gelekte interne onderzoek over Instagram zijn door die krant selectief en misleidend weergegeven, schrijft Raychoudhury.

Dat onderzoek ondervroeg tieners over twaalf negatieve ervaringen, waaronder problemen met hun lichaamsbeeld maar ook eenzaamheid, angst en eetproblemen. Voor elf van de twaalf ervaringen vertelden de tieners dat Instagram er geen impact op had of ze zelfs beter maakte, alleen op kwesties rond lichaamsbeeld rapporteerden de tieners een negatieve impact. Maar het hele rapport vrijgeven zodat het publiek en onderzoekers de resultaten zelf kunnen beoordelen, zo ver gaat het bedrijf niet.

De bron van de gelekte documenten heeft volgens de Amerikaanse media bescherming als klokkenluider aangevraagd.