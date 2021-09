Leent Vlaanderen Wallonië geld? ‘We wachten op voorstel’

De Waalse regering verwelkomt het aanbod van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om haar bij te staan met een ‘lening’ of ‘borgstelling’ na de overstromingen. ‘Maar onze prioriteit blijft federale steun voor het reconstructiefonds van 1,2 miljard euro.’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) deed vanmiddag een opmerkelijk voorstel tijdens zijn Septemberverklaring, die het parlementaire jaar op gang trapte. ‘Hevige regenval leidde in Vlaanderen, maar vooral bij onze Waalse vrienden, tot menselijke drama’s zonder weerga’, zei Jambon.

‘Duizenden mensen werden door de extreme weersomstandigheden getroffen. Ik doe hier en nu het aanbod om in de volgende dagen met de Waalse regering rond de tafel te gaan zitten om na te gaan of we Wallonië kunnen bijstaan via een lening of een borgstelling.’

Jambon zei in Villa Politica dat hij al contact heeft gehad met de Waalse regering. ‘Ze waren sympathiek verrast. We zullen aan de tafel gaan zitten. Het is een kwestie van solidariteit met onze zuiderburen.’

‘Blijk van vertrouwen’

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) geeft aan dat hij het voorstel zal onderzoeken. Daarbij verwijst hij naar de solidariteit die op het terrein al aanwezig was. ‘Vele Vlaamse vrijwilligers zijn en gaan sinds juli nog steeds naar het getroffen gebied om de slachtoffers te helpen’.

Waals minister van Financiën en Begroting Jean-Luc Crucke (MR) reageert positief in een reactie aan De Standaard. ‘Als een bankier een voorstel doet aan een organisatie of instelling voor een bepaalde lening, dan geeft dat blijk van vertrouwen. Hij beseft dan dat de lening geen risico inhoudt en kan afbetaald worden.’

In hoeverre de Vlaamse regering het aanbod koppelt aan voorwaarden is nog niet duidelijk. ‘Het kan om een waarborg gaan’, aldus Jambon. ‘Vlaanderen kan lenen aan een betere rente dan Wallonië’, wegens de betere Vlaamse kredietrating. ‘Maar ik ga daar niet op vooruitlopen. We gaan rond de tafel zitten om te zien wat zinvol is voor Wallonië.’

‘Voorwaarden en hervormingen’

Crucke geeft aan dat hij ‘wacht op een voorstel van de Vlaamse regering’. Maar samen met Di Rupo benadrukt hij dat de Waalse prioriteit het reconstructiefonds is van 1,2 miljard euro dat federaal staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) afgelopen week voorstelde. Daarvan vraagt de Waalse regering dat minstens de helft van federale middelen komt.

Vorige week was N-VA-voorzitter Bart De Wever nog erg scherp voor die Waalse vraag. ‘De hand blijft opengaan, maar ook federaal is het geld al lang op’, tweette hij. ‘Vlaanderen zal altijd solidair zijn met mensen in nood, maar er moeten eindelijk ook eens voorwaarden en hervormingen aan gekoppeld worden.’