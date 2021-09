Jumbo opent 200 ‘kletskassa’s’ tegen eenzaamheid

Ondanks dat we massaal aan het zelfscannen zijn geslagen omdat het niet snel genoeg kan gaan, missen sommige mensen het praatje aan de kassa. Tegelijk rukt eenzaamheid op. Jumbo wil binnen het jaar 200 nieuwe ‘kletskassa’s’, waar het niet zo snel hoeft te gaan en de kassier(ster) tijd heeft voor een babbeltje.

Jumbo wil binnen een jaar 200 ‘kletskassa’s’ in Nederland openen. Voor België kon Jumbo-woordvoerster Paulien Straeter nog geen details meedelen. In de zomer van 2019 werd de eerste kletskassa geopend in Vlijmen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Volgens het bedrijf kwamen er veel positieve reacties van klanten. Het acht de tijd rijp om het initiatief uit te breiden, ook in België.

‘Eenzaamheid terugdringen’

Colette Cloosterman-van Eerd, cco van Jumbo en aanjager van de Nederlandse Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, is nauw betrokken bij het initiatief: ‘Veel mensen, vooral ouderen, voelen zich weleens eenzaam. Als familiebedrijf en supermarktketen staan we midden in de samenleving. Onze winkels zijn voor veel mensen een belangrijke ontmoetingsplek en daarmee willen we een rol spelen in het signaleren en terugdringen van eenzaamheid. Dit doen we op verschillende manieren, waaronder onze “kletskassa’s”.’

Persoonlijke ervaring of steriel gesprek?

Assistent-professor aan de KU Leuven Marlies Maes is matig positief. ‘Ik denk dat wat smalltalk niet genoeg is om eenzaamheid te doen verdwijnen’, zegt ze. Rogier de Langhe, economiefilosoof aan de UGent, stelt het nog scherper. Als zo’n gesprek steriel en onpersoonlijk is, vindt hij dat een zelfscankassa geen slecht alternatief is.

Voor een echt persoonlijke ervaring moet je volgens De Langhe bij de kleinhandel zijn. Lokale bakkers en slagers, ‘die je kennen, je kinderen kennen, die je roddeltjes vertellen’. Maar dat zijn uitgerekend degenen die de afgelopen jaren door de grote supermarkten werden weggeduwd, merkt hij op.

Handboek en kletshoek

Jumbo zelf is zich ervan bewust dat het concept geen wondermiddel is. ‘Het is een klein gebaar, maar heel waardevol, zeker in een wereld die digitaliseert en steeds sneller wordt’, aldus Cloosterman-van Eerd.

Om ‘eenzaamheid onder klanten te signaleren en lokale initiatieven op te zetten’ stelde het bedrijf een handboek samen, zegt ze nog. ‘Ook hebben verschillende winkels een kletshoek waar klanten een lekkere kop koffie kunnen pakken en een praatje kunnen maken met buurtgenoten.’