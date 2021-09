Oostende organiseert in 2027 opnieuw het WK veldrijden

Na de editie van begin dit jaar zonder publiek zal Oostende in 2027 opnieuw het WK veldrijden organiseren. De Internationale Wielerunie (UCI) wees de organisatie vrijdag toe aan de kuststad. Maandag maakte Oostende het nieuws officieel bekend in een persbericht.

‘We zijn verheugd dat we het WK cyclocross in 2027 opnieuw kunnen organiseren in Oostende’, zei burgemeester Bart Tommelein in een eerste reactie. ‘Het kampioenschap in januari van dit jaar leverde spannende koersen en prachtige beelden op, maar we hebben het publiek enorm gemist. In 2027 gaan we voor een WK met alles erop en eraan.’

Het kampioenschap zal plaatsvinden op 30 en 31 januari 2027. Details rond het parcours en de organisatie worden in de aanloop naar het evenement bekendgemaakt.

De komende WK’s veldrijden vinden plaats in het Amerikaanse Fayetteville (2022), het Nederlandse Hoogerheide (2023), het Tsjechische Tabor (2024), het Franse Liévin (2025) en het Nederlandse Hulst (2026). Begin dit jaar in Oostende pakte de Nederlander Mathieu van der Poel zijn vierde wereldtitel bij de profs. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brand de beste.