Herkansing voor Måneskin in Vorst Nationaal

Optreden voor een Vlaams publiek deed Måneskin nog niet, na hun winst op het Songfestival in mei. Begin volgend jaar is het dan toch zo ver: op 10 februari speelt de Italiaanse groep in Vorst Nationaal.

Afgelopen zomer zou het viertal langskomen op de Lokerse Feesten. Alle tickets vlogen in minder dan een minuut de deur uit, maar wegens een handblessure van de drummer werd het concert geschrapt. Een week later stond Måneskin wel op het Waalse Ronquières Festival. Straks kunnen ook de Vlaamse fans voor het eerst hits als Zitti e buoni en I wanna be your slave live horen.

Het concert is het tweede van de Europese tournee die Måneskin in het voorjaar aftrapt. De Songfestivalwinnaar trekt naar zestien steden, waaronder ook Londen, Parijs, Berlijn en Amsterdam. De ticketverkoop start donderdag om 12 uur via www.gracialive.be.