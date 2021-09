BASF verlaagt ammoniakproductie in Antwerpen door hoge gasprijs

Het Duitse chemieconcern BASF heeft de productie van ammoniak in zijn vestiging in Antwerpen teruggeschroefd wegens de hoge prijzen voor aardgas in Europa. Dat heeft BASF maandag aangekondigd.

Behalve in Antwerpen, werd ook in het Duitse Ludwigshafen de ammoniakproductie verlaagd.

Door de hoge gasprijzen ‘zijn de voorwaarden voor het uitbaten van een ammoniakfabriek in de regio uiterst uitdagend geworden’, zegt BASF in een persbericht. Het concern zal de ammoniakproductie verder aanpassen afhankelijk van de evolutie van de gasprijzen.

De ammoniakfabriek is één van de vijftig productie-installaties van BASF in Antwerpen, zegt een lokale woordvoerster. Het is niet meteen duidelijk in welke mate de productie precies verminderd is, maar er is geen sprake van tijdelijke werkloosheid of zo, aldus woordvoerster Fanny Heyndrickx.