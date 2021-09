Einde aan buitenspeldiscussies? Pro League voert na interlandbreak 3D-lijn in

De Pro League wil een einde maken aan de vele buitenspeldiscussies en voert na de interlandbreak een 3D-lijn in. Vanaf speeldag 11 zal de VAR dus niet enkel een 2D-lijn bij buitenspelfases kunnen trekken, maar ook een 3D-lijn. Zondag zorgde die 2D-lijn nog voor discussie na een afgekeurde goal van Lior Refaelov van Anderlecht tegen KV Oostende.

Selim Amallah die volgens KV Oostende-coach Alexander Blessin scoorde vanuit buitenspelpositie waardoor Standard won. Een afgekeurde goal van Nieuwkoop van Union afgelopen zondag tegen Antwerp. En in Oostende wakkerde Anderlecht-coach Vincent Kompany zondagavond de discussie over de buitenspeltechnologie van de VAR nog wat verder aan. Al weken woedt er discussie.

Het 2D-systeem volstaat immers niet voor bepaalde fases. Als een lichaamsdeel in de lucht is, is de 2D-lijn niet accuraat. Daarom voert de Pro League na de interlandbreak, vanaf speeldag 11, dan toch een 3D-lijn in. De operator zal Deltacast zijn, over het kostenplaatje is niets bekend. In tussentijd worden vormingen voorzien voor de VAR, zodat de scheidsrechters ook met de 3D-lijn leren werken.