Geschrapt duikbotencontract toont dat Frankrijk nauwelijks meetelt

De VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië blazen hun militaire samenwerking nieuw leven in met een veiligheidspact. Het eerste gevolg: een miljardencontract tussen Australië en Frankrijk voor de bestelling van onderzeeërs werd geschrapt. ‘Een mes in de rug’, klonk het in Parijs.

Jolien De Bouw, onze correspondente in Frankrijk, vertelt hoe dit contract over meer gaat dan over duikboten alleen. Het treft Parijs in zijn ambities om mee te tellen op het internationale toneel: economisch en militair.

