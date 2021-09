Vertraging voor coronapas in Brussel: ‘Ten laatste op 15 oktober’

Omdat het Brusselse Gewest nog wacht op een aantal adviezen, blijkt het onmogelijk om het Covid Safe Ticket (CST) al in te voeren op 1 oktober. Enkel voor de nachtclubs luidt 1 oktober het begin van de coronapasverplichting in.

De adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State over het invoeren van de coronapas, het zogenaamde Covid Safe Ticket (CST), verwacht Brussel nog deze week. Zodra er zekerheid is over de datum waarop dat gebeurt, kan de inwerkingtreding worden vastgesteld, klinkt het in een persbericht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Verder zal de Brusselse regering overleg plegen met de Waalse regering, die ook beslist heeft om het CST in te voeren. Beide gewesten willen het CST opleggen voor dezelfde sectoren op basis van vergelijkbare maatregelen. Het Brussels Gewest zal in elk geval klaar zijn om de inwerkingtreding tegen 15 oktober te laten ingaan, belooft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Voor massa-evenementen blijft het CST echter gelden, voor nachtclubs gaat het verplichte gebruik ervan in op 1 oktober. Dat ligt vast in het samenwerkingsakkoord. Voor de andere betrokken sectoren gaat het gebruik van het CST pas in zodra de Brusselse ordonnantie in werking treedt en dat onder de voorwaarden die het parlement zal goedkeuren.

Zolang het CST niet is ingevoerd, blijven de andere maatregelen van kracht, behalve de verplichte sluiting om 1 uur die niet langer van toepassing is.